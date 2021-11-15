Карпин: надеялся, что будем играть по-другому. Я — идиот

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о тактических аспектах игры национальной команды в матче отбора ЧМ-2022 с Хорватией (0:1).

«Головин — мастеровитый футболист, который в сборной не показывает всё, на что он способен, всего мастерства. Головин может большее. Пока не могу сказать, что не так. От кого он должен получать мяч? Разве у наших защитников был мяч? Нет.

Кто должен быть лидером сборной? Все могут. Вчера этот человек был на поле, но, наверное, не показал. Не надо вести игру, надо открыться и дать адрес. Это могут все, но вчера это не делал никто – начиная от вратаря и заканчивая нападающим. Шли забросы на Смолова, но он не может вести борьбу наверху. Мы надеялись играть по-другому, я надеялся. Я — идиот. Надеялся, что будем играть в футбол до перерыва, потом – что ребята успокоятся. Поражение заслуженное.

4-3-3 трансформируются в любую схему. Схема не играет в футбол. Когда мяч у нас, там нет схемы, она всегда меняется. В атаке трансформируются все схемы. При обороне наша схема 4-3-3, при атаке 4-5-1. Проблема была с мячом. Было бы легче, если мяч у нас задерживался. А мы только обороняясь – когда так происходит, что-то да случится.

Есть ли такое, что российские игроки меньше доверяют отечественному тренеру? 500% нет. Уровень наших футболистов достаточно высокий, чтобы решать какие-то задачи. Я говорю именно о мастерстве, но его надо показывать. Мне хотелось бы общаться с игроками больше, но это физически невозможно», — сказал Карпин в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».