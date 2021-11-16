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Андрей Шевченко обратился к сборной Украины в преддверии матча с Боснией и Герцеговиной

Андрей Шевченко обратился к сборной Украины в преддверии матча с Боснией и Герцеговиной
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Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко, ранее возглавлявший сборную Украины, пожелал удачи национальной команде в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

«Вперёд, к победе! Болеем на нашу сборную и желаем ей удачи сегодня!» — написал Шевченко на своей странице в «Твиттере».

Матч отборочного турнира ЧМ-2022 Босния и Герцеговина — Украина состоится сегодня, 16 ноября, на стадионе «Билино Поле» в Зенице (Босния и Герцеговина). Начало встречи — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Босния и Герцеговина — Украина.

Напомним, сборная Украины может попасть в стыковые матчи за право сыграть в финальной стадии ЧМ-2022. Для этого украинцам надо обыграть Боснию и Герцеговину, параллельно надеясь на победу Франции или ничью в матче с Финляндией.

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