Зинченко: надеемся, что Франция обыграет Финляндию и Украина сможет пройти в плей-офф

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поделился ожиданиями от матча с Боснией и Герцеговиной в отборе к ЧМ-2022. Игра состоится сегодня, 16 ноября.
«Мы сюда в любом случае приехали за победой, у нас ничего не меняется. Но турнирная таблица обязывает нас выжать весь свой максимум и показать зрелищную игру, добыть нужные три очка.
Будем надеяться, что сборная Франции обыграет Финляндию, а мы сможем пройти в плей-офф», – цитирует Зинченко Tribuna со ссылкой на программу «Футбол NEWS».
Сборная Украины идёт на третьем месте в отборочной группе (9 очков), отставая от Финляндии на два балла. В последнем туре финны примут Францию, которая уже оформила путёвку в Катар. Боснийская команда лишилась шансов на попадание в финальную часть ЧМ-2022.
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