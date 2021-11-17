Брат Исмаилова — о Сапогове: за правильные цифры Мага может его аккуратно покатать

Рамазан Исмаилов, старший брат и тренер бойца ММА Магомеда Исмаилова, прокомментировал слова бывшего футболиста Алексея Сапогова, который посоветовал Рамазану следить за словами.

Ранее Сапогов вызвал Магомеда Исмаилова на бой. В ответ брат бойца заявил, что Алексей говорит глупости, так как футболист не сможет противостоять профессиональному бойцу.

«Кто такой Алексей Сапогов? Я его вроде бы не оскорбил. Я проанализировал ситуацию и сказал, что думаю. Если ему это не нравится, это его проблемы.

Если бы Маге предложили поиграть в футбол, я бы ему сказал, что шансов против профессиональных футболистов нет. У меня есть понимание, что мы не потянем. У каждого своя работа. Вы знаете футболистов. Их тронешь — они падают. Актёрская игра у них на уровне. Актёром он может быть, но не бойцом ММА.

Какой у него вес? 60 кг? Я найду ему бойца такого же веса, если ему нужно. Но зачем человеку лишние травмы? Если Сапогов может организовать бой, пусть организовывает. Почему Мага должен организовывать? За правильные цифры, правильные гонорары Мага может выйти и аккуратно его покатать. Это его проблемы. У меня один вопрос к Сапогову: что я сказал, чтобы следить за своим языком? Я не из тех недалёких людей, кто отвечает агрессией на агрессию. Нужно разобраться в ситуации. За правильные цифры мы рассмотрим это предложение», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс».