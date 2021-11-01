Алексей Сапогов вызвал на бой Магомеда Исмаилова
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Бывший футболист нижегородской «Волги» Алексей Сапогов предложил поединок известному бойцу ММА Магомеду Исмаилову.
«Обращение к Магомеду Исмаилову. Магомед, может ты вместо двух этих ребят против меня выйдешь? На словах они очень смелые и даже дерзкие. А на деле даже в Дагестане один на один боятся встретиться! Я серьёзно! Звони, пиши. Обсудим, где, когда, на каких условиях», — написал Сапогов в «Инстаграме», выложив фото Шамиля Лахиялова и Шамиля Асильдарова.
Ранее Сапогов обращался с угрозами к директору «Легион-Динамо» Шамилю Лахиялову и бывшему футболисту Шамилю Асильдарову, с которым у него был конфликт. В 2014 году на сборах в «Анжи» между Сапоговым и Асильдаровым произошла драка, в результате которой Сапогов получил перелом челюсти.
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