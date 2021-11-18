Адвокат кузена Промеса подтвердил, что Квинси хотят посадить в тюрьму на несколько лет

Адвокат Иегуди Мошкович, представляющий интересы кузена нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса, подтвердил, что футболисту грозит тюремное заключение за попытку убийства.
Сегодня в Нидерландах появилась информация, что некому 29-летнему мужчине предъявили обвинения в покушении на убийство и нанесении ножевых ранений, но официально его имя не называлось. СМИ сразу предположили, что речь идёт о Промесе.
В ходе судебного разбирательства обвинения могут быть сокращены до нападения при отягчающих обстоятельствах. Однако Мошкович в интервью AD подчеркнул, что Промеса хотят привлечь к ответственности именно за покушение на убийство. Квинси рискует получить тюремное заключение сроком на несколько лет.
В конце июля прошлого года во время семейной вечеринки в небольшом городке Абкауде (Нидерланды) двоюродного брата Промеса серьёзно ранили ножом после ссоры, в результате чего тот получил травму колена. Правоохранительные органы начали расследование, которое привело к аресту Промеса в декабре.
- 18 ноября 2021
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