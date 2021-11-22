В Катаре за год до ЧМ-2022 запустили часы с обратным отсчётом

Накануне, 21 ноября, в столице Катара Дохе запустили специальные часы. Они ведут обратный отсчёт до старта чемпионата мира 2022 года. Он начнётся 21 ноября 2022 года.



Президент ФИФА Джанни Инфантино во время официальной церемонии высоко оценил организацию.



«Я участвую в организации спортивных мероприятий уже несколько 10-летий. Но я никогда не видел ничего подобного тому, что происходит здесь. Всё готово, стадионы фантастические. Болельщики получат настоящее наслаждение.



Мир откроет для себя страну и весь регион. Здесь встретится много людей, они будут объединены общей идеей. Именно в этом и есть важный смысл футбола», — сказал Инфантино.



В настоящее время продолжается квалификация на ЧМ-2022. Уже определились 13 команд-участниц турнира.