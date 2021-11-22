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Хачатурянц: РПЛ предоставит сборной России время на подготовку к стыкам ЧМ-2022

Хачатурянц: РПЛ предоставит сборной России время на подготовку к стыкам ЧМ-2022
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Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что матчи чемпионата страны будут перенесены в пользу подготовки сборной России к стыковым матчам отбора на ЧМ-2022.

«Моя задача, чтобы люди молодого поколения приходили не только на «Спартак» — «Зенит», но и на матч «Уфа» — «Урал». Мы всё время об этом говорим. Чтобы люди пришли, футбол должен быть зрелищем.

В Италии за полдня сборная получила поддержку от лиги и населения ради стыковых матчей. Интерес в нашей стране не меньше. Мы заинтересованы в том, чтобы сборная удачно сыграла в стыках. Ей будет предоставлено это время. Куда перенесем? Зависит от того, как сыграют наши клубы в еврокубках. У нас есть три варианта», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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