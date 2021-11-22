«Эта идея возникла не от хорошей жизни». Президент РПЛ — о введении Fan ID

Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о деталях введения Fan ID.

«Fan ID- прошло только первое слушание, это инициатива правительства. Наша задача сейчас — максимально довести до тех, кто будет принимать решение и разрабатывать систему, условия, при которых мы не потеряем наших зрителей на стадионах. Прозрачную систему получения, доступной, иметь переходный период, чтобы это не сказалось на посещаемости, сделать процесс, как и все процессы, максимально открытым. Работа ещё ведётся. Есть время для того, чтобы мнения всех клубов довести до людей, которые будут принимать решения.

Безосновательное решение об отказе от Fan ID — это не совсем так. Основная прелесть футбола — фанаты. Сохранить их — первоочередная задача. Будет оказана всякая поддержка, чтобы получить все разъяснения.

Я точно встречусь с фанатами после того, как будет принят окончательный документ по Fan ID. Со всеми группами проведу встречу и объясню важность этой процедуры и необходимость сохранить их на стадионе.

Вопрос по минимальной границе вместимости стадионов — дискуссионный. Для того, чтобы не потерять картинку и качество, — приняли решение оставить планку в 10 тысяч. Надо улучшать качество стадионов. Если вы спросите семейного человека, который решил приехать на матч, то он скажет, что его волнует парковка. Вопрос с Fan ID — решенный. Обсуждать насколько мне это нравится — бессмысленно. Я понимаю, зачем это нужно. Недавно посетил матч Зенита в Турине. Мне пришлось пройти там три проверки: распечатанный билет сравнивали с моим паспортом, потом ковид-пасс, потом рамка. В какой-то момент необходимо отнестись с пониманием к этой идее. История с Fan ID возникла не от хорошей жизни. Те проблемы, которые часто возникали на стадионах, связанные с безопасностью. Идея в том, чтобы это предотвратить, чтобы целевая аудитория в виде семей чувствовали себя комфортно», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.