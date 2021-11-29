Задержаны двое мужчин, которых подозревают в поджоге автомобиля журналиста Дмитрия Егорова
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Полиция задержала двух мужчин, которых подозревают в поджоге автомобиля спортивного журналиста, бывшего сотрудника «Чемпионата» Дмитрия Егорова, сообщает телеграм-канал Baza.
«Мерседес» журналиста подожгли ночью 30 марта в Одинцовском районе Московской области. Автомобиль сгорел практически дотла. Егоров подозревал, что за ним могли следить некоторое время, так как обычно он живёт в другом месте.
Спустя полгода дело сдвинулось с мёртвой точки. 23 ноября оперативники задержали двоих мужчин, неких Михаила Бондаря и Романа Ерёмина. Их подозревают в причастности к поджогу «Мерседеса» Егорова. При этом задержанные, скорее всего, являются лишь исполнителями – следователи продолжают искать заказчиков.
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