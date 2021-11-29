Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Арсенал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» назначил Томаса Цорна на должность спортивного директора

«Локомотив» назначил Томаса Цорна на должность спортивного директора
Комментарии

Московский «Локомотив» назначил Томаса Цорна на должность спортивного директора. Ранее специалист занимал пост технического директора железнодорожников.

«Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив», по многим вопросам, среди которых координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии клуба, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займётся курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива», — сообщает официальный сайт «Локомотива».

Новость по теме
«Локомотив» назначил нового руководителя по спорту и развитию. Ранее пост покинул Рангник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021