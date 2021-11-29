Московский «Локомотив» назначил Томаса Цорна на должность спортивного директора. Ранее специалист занимал пост технического директора железнодорожников.
«Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив», по многим вопросам, среди которых координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.
Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии клуба, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займётся курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива», — сообщает официальный сайт «Локомотива».
- 29 ноября 2021
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