Московский «Локомотив» назначил Томаса Цорна на должность спортивного директора. Ранее специалист занимал пост технического директора железнодорожников.

«Томас будет помогать Ларсу Корнетке, который назначен руководителем по спорту и развитию ФК «Локомотив», по многим вопросам, среди которых координация внутренних проектов в спортивном департаменте, планирование составов команд и управление контрактами, а также административная поддержка и взаимодействие с остальными подразделениями клуба.

Помимо этого, Томас будет следить за развитием Академии клуба, принимать участие в трансферной деятельности клуба, в которую входит скаутинг перспективных игроков и оценка потенциальных новичков «Локомотива», а также займётся курированием направления спортивной науки и медицины. В функционал Томаса Цорна также войдут вопросы, связанные с организацией учебно-тренировочных сборов основной команды, с согласованием и проведением товарищеских матчей «Локомотива», — сообщает официальный сайт «Локомотива».