«Локомотив» назначил нового руководителя по спорту и развитию. Ранее пост покинул Рангник

«Локомотив» объявил о назначении нового руководителя по спорту и развитию. Ранее этот пост занимал Ральф Рангник, теперь на должность назначен его правая рука и партнёр по консалтинговому агентству Ларс Корнетка.

«Корнетка на позиции руководителя по спорту и развитию ФК «Локомотив» будет заниматься в том числе стратегическим планированием и спортивным развитием, а также работой вертикали клубных команд, Академии и подготовки резерва.



Команда специалистов, сформированная Ральфом Рангником, продолжит реализацию утверждённой советом директоров клуба стратегии», — сообщает официальный сайт «Локомотива».

Напомним, ранее эту должность покинул Ральф Рангник. Немецкий специалист продолжит работу в «Манчестер Юнайтед». Английский клуб уже объявил, что немец будет исполнять обязанности главного тренера до конца сезона.

ФК «Локомотив» сотрудничал с Рангником с февраля текущего 2021 года. В первом полугодии Ральф выступал в качестве консультанта при разработке стратегии клуба, а затем и при её реализации и внедрении, уже работая в ФК «Локомотив» на позиции руководителя по спорту и развитию.