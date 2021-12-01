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«Лидс» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу с пенальти в добавленное время

«Лидс» обыграл «Кристал Пэлас» благодаря голу с пенальти в добавленное время
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря на стадионе «Элланд Роуд» в Лидсе в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги «Лидс Юнайтед» принимал «Кристал Пэлас». Хозяева одержали победу – 1:0.

Единственный гол в матче был забит в добавленное ко второму тайму время. Пенальти в ворота гостей реализовал нападающий Рафаэл.

Обслуживала встречу бригада арбитров, которую возглавлял Кевин Френд. Ему помогали ассистенты Эдриан Холмс и Саймон Бек. Резервный рефери – Роберт Джонс.

«Кристал Пэлас» набрал 16 очков в 14 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Лидс» с 15 очками располагается на 15-м месте в таблице. Лидером соревнований является лондонский «Челси», набравший 30 очков в 13 встречах.

В 15-м туре АПЛ «Лидс» примет дома «Брентфорд», а «Кристал Пэлас» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед». Обе встречи пройдут 5 декабря.

Англия - Премьер-лига. 14-й тур
30 ноября 2021, вторник. 23:15 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
1 : 0
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Рафаэл – 90+3' (пен)
Комментарии
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