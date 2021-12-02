«Астон Вилла» — «Манчестер Сити»: Уоткинс сократил отставание хозяев в счёте

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Астон Вилла» принимает «Манчестер Сити». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. К 50-й минуте счёт 2:1 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Астон Вилла» — «Манчестер Сити».
На 47-й минуте встречи нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс сократил отставание хозяев в счёте.
«Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Команда Томаса Тухеля в 13 играх национального первенства набрала 30 очков. У их ближайших преследователей из «Манчестер Сити» 29 очков. «Ливерпуль» (28) располагается на третьем месте в английском чемпионате. «Астон Вилла» находится на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Стивена Джеррарда набрали 16 очков.
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