«Реал» обыграл «Атлетик», продлив победную серию в Примере до пяти игр

Завершился перенесённый матч девятого тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал «Атлетик». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Победный гол в матче на 40-й минуте забил Карим Бензема. Результативной передачей отметился Лука Модрич.
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Таким образом, «Реал» продлил победную серию в чемпионате Испании до пяти игр. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков после 29 игр.
«Атлетик», в свою очередь, продлил безвыигрышную серию в Примере до шести игр – два поражения и четыре ничьи. Команда находится на восьмом месте, набрав 20 очков.
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