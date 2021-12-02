«Реал» обыграл «Атлетик», продлив победную серию в Примере до пяти игр

Завершился перенесённый матч девятого тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал «Атлетик». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 40-й минуте забил Карим Бензема. Результативной передачей отметился Лука Модрич.

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Таким образом, «Реал» продлил победную серию в чемпионате Испании до пяти игр. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков после 29 игр.

«Атлетик», в свою очередь, продлил безвыигрышную серию в Примере до шести игр – два поражения и четыре ничьи. Команда находится на восьмом месте, набрав 20 очков.

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