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«Реал» обыграл «Атлетик», продлив победную серию в Примере до пяти игр

«Реал» обыграл «Атлетик», продлив победную серию в Примере до пяти игр
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Завершился перенесённый матч девятого тура чемпионата Испании, в котором «Реал» принимал «Атлетик». Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Победный гол в матче на 40-й минуте забил Карим Бензема. Результативной передачей отметился Лука Модрич.

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Таким образом, «Реал» продлил победную серию в чемпионате Испании до пяти игр. Команда единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 36 очков после 29 игр.

«Атлетик», в свою очередь, продлил безвыигрышную серию в Примере до шести игр – два поражения и четыре ничьи. Команда находится на восьмом месте, набрав 20 очков.

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Испания - Примера. 9-й тур
01 декабря 2021, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Бензема – 40'
Комментарии
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