В «Динамо» высказались об акции фанатов клуба в поддержку болельщиков ЦСКА

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал уход фанатов клубов РПЛ с матчей лиги в знак протеста против массового задержания фанатов ЦСКА.
«Акция фанатов? Я их прекрасно понимаю, потому что сам когда-то служил в МВД… Наказывать надо тех, кто виноват. Мне жалко, что ребята уходят с матчей», — рассказал Степашин в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Напомним, фанаты ЦСКА устроили масштабное файер-шоу в концовке встречи с «Зенитом». После матча сотрудники правоохранительных органов заблокировали фанатов на трибуне «ВЭБ Арены» в Москве.
Позже к стадиону подъехали автозаки, а болельщиков столичной команды стали частями выводить с трибуны, обыскивать и увозить в отделы МВД. Однако задержание производилось в неспешном темпе, поэтому часть болельщиков оставалась на стадионе до поздней ночи.
- 5 декабря 2021
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