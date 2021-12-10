«Спартак» впервые за 3 года сыграл на ноль в еврокубках. «Сухая» победа — первая за 11 лет
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Московский «Спартак» одержал победу в матче группового этапа Лиги Европы с польской «Легией» (1:0).
Красно-белые впервые за долгое время сумели сыграть на ноль в матче еврокубков. В последний раз «Спартак» оставил ворота «сухими» в ноябре 2018 года, когда москвичи сыграли вничью с «Рейнджерс» (0:0) во встрече группового этапа Лиги Европы.
«Сухую» победу в еврокубках «Спартак» сумел одержать впервые за 11 лет. Последний раз это происходило в сезоне-2010/2011, когда москвичи в 1/8 финала Лиги Европы дважды выиграли у «Аякса» со счётом 3:0 и 1:0.
«Спартак» вышел в 1/8 финала Лиги Европы, второе место в группе С занял «Наполи», в последнем туре обыгравший «Лестер» (3:2). Итальянцы сыграют в 1/16 турнира.
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