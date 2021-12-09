«Вы думали, мы сюда приехали — и этот колхоз не обыграем?!» «Спартак» — о матче с «Легией»

Твиттер-аккаунт московского «Спартака» отреагировал на победу команды в заключительном матче группового этапа Лиги Европы с «Легией» (1:0). Пресс-служба красно-белых привела известную цитату бывшего футболиста сборной России Романа Широкова.

Публикация доступна в твиттер-аккаунте московского «Спартака».

«Вы думали, мы сюда приехали – и этот колхоз не обыграем?!» — подписан пост.

Напомним, красно-белые обыграли варшавскую «Легию» в заключительном групповом матче турнира (1:0) и пробились в плей-офф Лиги Европы с первого места. Победный гол забил Зелимхан Бакаев.



Решающим стал эпизод матча на 98-й минуте, когда защитник «Спартака» Самуэль Жиго сфолил в своей штрафной. После просмотра VAR главный арбитр матча назначил пенальти, который отразил голкипер москвичей Александр Селихов.