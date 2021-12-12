«Наполи» на своём поле проиграл «Эмполи», «Лацио» уступил «Сассуоло»

«Наполи» проиграл «Эмполи» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий Патрик Кутроне.
По итогам тура «Наполи» опустился с третьего на четвёртое место в таблице, у команды Лучано Спаллетти 36 очков в активе. «Эмполи» (26) поднялся на седьмую позицию.
В параллельном матче 17-го тура «Лацио» на выезде уступил «Сассуоло» (1:2). В составе римлян забил Маттиа Цаканьи, у хозяев отличились Доменико Берарди и Джакомо Распадори, которые ассистировали друг другу. «Сассуоло» заканчивал в меньшинстве из-за удаления Каана Айхана в концовке.
«Лацио» (25 очков) опустился на девятое место в таблице, «Сассуоло» (23) поднялся на 12-ю позицию.
- 12 декабря 2021
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