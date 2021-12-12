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«Наполи» на своём поле проиграл «Эмполи», «Лацио» уступил «Сассуоло»

«Наполи» на своём поле проиграл «Эмполи», «Лацио» уступил «Сассуоло»
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«Наполи» проиграл «Эмполи» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Неаполе на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 70-й минуте забил нападающий Патрик Кутроне.

По итогам тура «Наполи» опустился с третьего на четвёртое место в таблице, у команды Лучано Спаллетти 36 очков в активе. «Эмполи» (26) поднялся на седьмую позицию.

В параллельном матче 17-го тура «Лацио» на выезде уступил «Сассуоло» (1:2). В составе римлян забил Маттиа Цаканьи, у хозяев отличились Доменико Берарди и Джакомо Распадори, которые ассистировали друг другу. «Сассуоло» заканчивал в меньшинстве из-за удаления Каана Айхана в концовке.

«Лацио» (25 очков) опустился на девятое место в таблице, «Сассуоло» (23) поднялся на 12-ю позицию.

Италия - Серия А. 17-й тур
12 декабря 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 1
Эмполи
Эмполи
0:1 Кутроне – 70'
Италия - Серия А. 17-й тур
12 декабря 2021, воскресенье. 20:00 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
2 : 1
Лацио
Рим
0:1 Цаканьи – 6'   1:1 Берарди – 63'   2:1 Распадори – 69'
Удаления: Айхан – 87' / нет
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