Александр Дюков раскрыл доходы РФС за 2021 год

Президент РФС Александр Дюков подвёл финансовые итоги 2021 года для лиги.

«Сегодня на исполкоме было девять вопросов. Лексаков отчитался о выступлении сборных команд в 2021-м. Сегодня был утверждён годовой бюджет РФС на 2022 год. Что касается бюджета, вы знаете, что на протяжении трёх лет, несмотря на пандемию, нам удавалось увеличивать доходную часть, поступления в РФС, чтобы инвестировать деньги в подготовку массового резерва. По сравнению с 2020 годом, наша доходная часть в 2021 году стала выше на 2,5 млрд. Доходы в этом году — 9,5 млрд рублей. В следующем году ставим задачу сохранить размер поступлений, ожидаем небольшой рост. В 2022 году доходы РФС превысят 10 млрд рублей», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.