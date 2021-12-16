«Олимпиакос» объявил о переходе Маноласа

Защитник «Наполи» Костас Манолас стал игроком «Олимпиакоса». Об этом сообщает пресс-служба греческого клуба в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что 30-летний футболист подпишет с командой 3-летний контракт. Манолас, который играл за «Олимпиакос» с 2012 по 2014 год, по сведениям, обошёлся клубу в € 3 млн.



В нынешнем сезоне Манолас принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и трёх в рамках Лиги Европы. Защитник стал игроком «Наполи» в 2019 году, перейдя из «Ромы» за € 36 млн. Контракт Маноласа с итальянским клубом истекал в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.



На счету Маноласа 42 матча в составе сборной Греции, за которую он забил гол и заработал восемь жёлтых карточек.