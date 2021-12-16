Защитник «Наполи» Манолас близок к трансферу в «Олимпиакос» за € 3 млн

Защитник «Наполи» Костас Манолас в ближайшее время подпишет соглашение с «Олимпиакосом». Футболист уже прошёл медицинское обследование для греческого клуба. Об этом сообщает football-italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
Официальное объявление о переходе 30-летнего защитника должно состояться в ближайшее время. Греческий футболист обойдется «Олимпиакосу» в € 3 млн. Сообщается, что Манолас заключит с новой командой 3-летний контракт.
В нынешнем сезоне Манолас принял участие в четырёх матчах итальянской Серии А и трёх в рамках Лиги Европы. Защитник стал игроком «Наполи» в 2019 году, перейдя из «Ромы» за € 36 млн. Контракт Маноласа с итальянским клубом истекает в 2024 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 15 млн.
- 16 декабря 2021
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