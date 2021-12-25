Президент «Дженоа»: Шевченко обладатель «Золотого мяча», но этого может быть недостаточно
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Президент «Дженоа» Альберто Дзангрилло поделился мнение о главном тренере клуба Андрее Шевченко.
«Шевченко — спортсмен и обладатель «Золотого мяча», но и этого может быть недостаточно. Однако он строгий и серьёзный, и сделал важный выбор, покинув такой город, как Лондон. Мы должны его поддержать. Общество любит Андрея, и я люблю Андрея», — приводит слова Дзангрилло Calciomercato.
Напомним, Шевченко возглавил «Дженоа» в ноябре 2021 год. Контрактное соглашение украинского тренера с клубом рассчитано до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провел 7 матчей в чемпионате Италии, в которых потерпел пять поражений и дважды сыграл вничью. Также под его управлением команда провела один матч в Кубке страны, одержав победу.
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