Источник: «Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука

Руководство итальянского «Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко, начало вести переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука. Об сообщает La Repubblica.



По информации источника, бергамаски запросили за россиянина €12 млн. С учётом же бонусов они хотят получить за 26-летнего хавбека € 15 млн. Параллельно «Дженоа» также интересуется Амином Юнесом, права на которого принадлежат «Наполи», и Риккардо Орсолини, защищающим цвета «Болоньи».

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов полузащитник забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 13,5 млн.