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Источник: «Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука

Источник: «Дженоа» начал переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука
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Руководство итальянского «Дженоа», который возглавляет Андрей Шевченко, начало вести переговоры с «Аталантой» по поводу трансфера Алексея Миранчука. Об сообщает La Repubblica.

По информации источника, бергамаски запросили за россиянина €12 млн. С учётом же бонусов они хотят получить за 26-летнего хавбека € 15 млн. Параллельно «Дженоа» также интересуется Амином Юнесом, права на которого принадлежат «Наполи», и Риккардо Орсолини, защищающим цвета «Болоньи».

26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из московского «Локомотива». В нынешнем сезоне в 10 матчах чемпионата Италии и Лиги чемпионов полузащитник забил гол и отдал голевую передачу. Контракт российского футболиста истекает в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает Миранчука в € 13,5 млн.

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