Директор «Барселоны» рассказал о проблемах с регистрацией Феррана Торреса

Директор «Барселоны» Матеу Алемани подтвердил, что клуб имеет проблемы с регистрацией дорогостоящего новичка – 21-летнего испанского полузащитника Феррана Торреса, перешедшего из английского «Манчестер Сити».



«Ферран Торрес не может быть зарегистрирован сейчас, но мы надеемся разрешить эту ситуацию, когда он прибудет в расположение клуба. Продажа Демира может помочь, мы работаем над этим. Давайте посмотрим, что произойдёт с Люком де Йонгом», — приводит слова Алемани журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».



Напомним, по данным СМИ, «Барселона» заплатила за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов.

Гол Феррана Торреса в ворота «Арсенала». Видео доступно на «Чемпионате».

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Торрес выступал за «Манчестер Сити» с 2020 года, перейдя из «Валенсии» за € 28 млн. В нынешнем сезоне нападающий в семи матчах во всех турнирах забил три гола и отдал голевую передачу. Контракт Торреса с английским клубом истекал в 2025 году, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 45 млн.