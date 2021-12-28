Ферран Торрес прокомментировал свой переход в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, сегодня перешедший в каталонский клуб из «Манчестер Сити», высказался о своём трансфере.



«Я очень рад присоединиться к «Барсе». Надеюсь, что продолжу расти как футболист и как личность и помогу команде оставаться одной из лучших в мире. Это огромный шаг в моей карьере.



У Хави была потрясающая карьера игрока. Как тренер он только начинает свой путь, но он прекрасен. Он поможет мне расти и совершенствоваться.



Я могу дать команде универсальность, потому что играю на трёх позициях в атаке. Хочу помочь команде голами, передачами и в обороне», — цитирует Торреса Marca.



Игрок подписал контракт с каталонским клубом до 2027 года. Сумма отступных в его контракте с сине-гранатовыми — € 1 млрд. По данным СМИ, «Барселона» заплатила за испанского нападающего € 55 млн + € 10 млн в виде бонусов.

Видеообзор матча 4-го тура Примеры «Севилья» — «Барселона»:

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