Александер-Арнольд: «Ливерпулю» нужно, чтобы другие команды побеждали «Ман Сити»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился мыслями о чемпионской гонке в АПЛ.

«Ливерпуль» набрал 42 очка и идёт на третьем месте, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на 11 очков, но имея игру в запасе.



«Мы мало что можем сделать, кроме как попытаться выиграть как можно больше матчей до конца сезона. Мы прошли только половину пути, за оставшееся время может многое произойти.



Мы постараемся сосредоточиться на себе, попытаемся держаться как можно ближе к ним, но это будет сложно. Нам нужно, чтобы другие команды побеждали их. Главное, чтобы мы были готовы сократить отставание, если они потеряют очки», — цитирует защитника сайт «Ливерпуля».

Салах забивает в ворота «Челси» с передачи Александер-Арнольда:

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