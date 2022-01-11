Рангник: не удивлюсь, если Мактоминей через пару лет станет капитаном «Манчестер Юнайтед»

63-летний немецкий наставник «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник выделил лидерские качества 25-летнего шотландского полузащитника Скотта Мактоминея, чей гол принёс манкунианцам выход в следующий раунд Кубка Англии по итогам встречи с «Астон Виллой» (1:0).



«Скотт – воспитанник нашей академии, он обладает потрясающей энергетикой. Сейчас он начал регулярно забивать голы, при этом обладая определёнными лидерскими качествами. Не удивлюсь, если через пару лет он станет капитаном «Манчестер Юнайтед».



Выступление де Хеа? Мы должны превратить команду в непропускающую, и сегодняшнее выступление Давида приближает нас к этой цели. Его выступление в этой игре было выдающимся. Конечно, я хотел бы, чтобы у него было как можно меньше работы, но даже в прошедшем матче по его воротам было нанесено лишь 4-5 ударов, хотя всё равно – есть к чему стремиться», — приводит слова Рангника Goal.



Отметим, что итогам состоявшейся жеребьёвки 1/16 финала Кубка Англии стало известно, что «Манчестер Юнайтед» в следующем раунде турнира примет «Мидлсбро».