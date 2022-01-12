Агент: с помощью «Шахтёра» Нерес хочет снова оказаться в центре внимания европейских топов

Агент бразильского вингера «Аякса» Давида Нереса Ревьен Канхай прокомментировал переговоры о переходе футболиста в донецкий «Шахтёр».



«Клубы почти уладили [переход], всё должно быть завершено в ближайшие дни. С помощью «Шахтёра» Давид хочет снова оказаться в центре внимания европейских топов», – цитирует Канхая Voetbal lnternational.

Ранее сообщалось, что в украинском клубе уверены, что заключение контракта с 24-летним футболистом состоится в ближайшее время. Нерес уже согласовал условия личного контракта с «Шахтёром», клубы ещё обговаривают детали трансфера.

Нерес – воспитанник «Сан-Паулу». Он перешёл в «Аякс» в январе 2017 года за € 12 млн. В нынешнем сезоне Давид принял участие в 15 матчах чемпионата Нидерландов, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.