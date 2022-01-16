Аллегри – о победе над «Удинезе»: сегодня был момент, когда мы просто выключились из игры

16 января, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине в рамках 22-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал «Удинезе». Хозяева победили со счётом 2:0.

Главный тренер команды из Турина Массимилиано Аллегри подвёл итоги прошедшей встречи.

«Мы морально и физически продержались 120 минут в среду в матче за Суперкубок, но сегодня был момент, когда мы просто выключились из игры. Это неправильно, мы всегда должны быть полностью сосредоточены, тем более, когда на трибунах недостаточно болельщиков, которые обычно держат нас в тонусе. На протяжении десяти минут мы сильно рисковали.

Мы допустили ошибку во втором тайме, потому что расслабились и потеряли концентрацию. Дело не в отсутствии лидера, а в общей зрелости игроков в целом. Опыт нужен в любой профессии, никто с ним не рождается», – приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Sports.