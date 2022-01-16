Голы Дибалы и Маккенни позволили «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Сегодня, 16 января, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине в рамках 22-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал «Удинезе». Хозяева победили со счётом 2:0.



Первый гол в матче на 19-й минуте забил нападающий туринской команды Пауло Дибала, который, по слухам, не будет продлевать контракт с «Ювентусом», истекающий в конце нынешнего сезона. На 79-й минуте Уэстон Маккенни установил окончательный счёт в матче.



«Ювентус» набрал 41 очко в 22 матчах чемпионата Италии и сравнялся по очкам с «Аталантой» (41), однако команда Джан Пьеро Гасперини выше за счёт лучшей статистики в очном матче, также клуб из Бергамо провёл на два матче меньше, чем команда Массимилиано Аллегри. «Удинезе» (20) — 14-й. Лидером соревнований является «Интер» (49).