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Голы Дибалы и Маккенни позволили «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Голы Дибалы и Маккенни позволили «Ювентусу» обыграть «Удинезе»
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Сегодня, 16 января, на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине в рамках 22-го тура итальянской Серии А сезона-2021/2022 «Ювентус» принимал «Удинезе». Хозяева победили со счётом 2:0.

Первый гол в матче на 19-й минуте забил нападающий туринской команды Пауло Дибала, который, по слухам, не будет продлевать контракт с «Ювентусом», истекающий в конце нынешнего сезона. На 79-й минуте Уэстон Маккенни установил окончательный счёт в матче.

«Ювентус» набрал 41 очко в 22 матчах чемпионата Италии и сравнялся по очкам с «Аталантой» (41), однако команда Джан Пьеро Гасперини выше за счёт лучшей статистики в очном матче, также клуб из Бергамо провёл на два матче меньше, чем команда Массимилиано Аллегри. «Удинезе» (20) — 14-й. Лидером соревнований является «Интер» (49).

Италия - Серия А. 22-й тур
15 января 2022, суббота. 22:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Удинезе
Удине
1:0 Дибала – 19'   2:0 Маккенни – 79'
Комментарии
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