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Рангник: Роналду поражает. У него 800 голов, такого результата не добивались 80-100 лет

Рангник: Роналду поражает. У него 800 голов, такого результата не добивались 80-100 лет
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о нападающем команды Криштиану Роналду.

«То, что Роналду делает на протяжении своей карьеры, просто поражает. У него 800 голов, такого результата никто не добивался последние 80-100 лет. Это показывает, какой он исключительный игрок.

Даже с выдающимся Роналду мы говорим о командной игре в одной из самых конкурентных лиг мира, если не самой конкурентной. Он не может делать всё в одиночку», — приводит слова Рангника «твиттер» utdreport.

Вчера, 17 января, Криштиану Роналду стал обладателем специальной награды The Best от ФИФА. 36-летний игрок получил приз за мировой рекорд по голам в составе национальной команды. В 2021 году Криштиану довёл свой бомбардирский счёт в сборной Португалии до 115 голов, опередив экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

Видеообзор матча 22-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед»:

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