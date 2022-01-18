Роналду: мне скоро исполнится 37. Планирую играть ещё 4-5 лет

Форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался после получения специальной награды The Best от ФИФА. 36-летний игрок получил приз за мировой рекорд по голам в составе национальной команды. В 2021 году Криштиану довёл свой бомбардирский счёт в сборной Португалии до 115 голов, опередив экс-форварда сборной Ирана Али Даеи (109).

«Я горд быть лучшим бомбардиром всех времён на уровне сборных. У меня всё ещё сохраняется страсть к игре и забиванию голов. Я играю в футбол с пяти лет. Когда выхожу на поле, даже на тренировке, моя мотивация присутствует.

Мне уже скоро исполнится 37 лет, но я чувствую себя хорошо. Продолжаю усердно работать, ведь люблю футбол и сохраняю к нему страсть. Хочется продолжать и дальше. Планирую играть ещё четыре или пять лет. Если вы хорошо относитесь к своему телу, то оно отплатит вам, когда это будет нужно», — приводит слова Роналду Daily Mail.