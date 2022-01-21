«Эмполи» арендует одноклубника Кокорина

Полузащитник «Фиорентины» Марко Бенасси в ближайшее время подпишет соглашение с «Эмполи». Стороны близки к заключению арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что флорентийский клуб в зимнее трансферное окно хочет расстаться с двумя футболистами — Бенасси и российским нападающим Александром Кокориным.



27-летний Бенасси стал игроком «Фиорентины» летом 2017 года, перейдя из «Торино» за € 12 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 154 минуты в шести матчах итальянской Серии А, не отметившись голевыми действиями. Также на его счету участие в двух матчах Кубка страны, где хавбек тоже не сумел отличиться.



Контракт Бенасси с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.