«Эмполи» арендует одноклубника Кокорина
Поделиться
Полузащитник «Фиорентины» Марко Бенасси в ближайшее время подпишет соглашение с «Эмполи». Стороны близки к заключению арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что флорентийский клуб в зимнее трансферное окно хочет расстаться с двумя футболистами — Бенасси и российским нападающим Александром Кокориным.
27-летний Бенасси стал игроком «Фиорентины» летом 2017 года, перейдя из «Торино» за € 12 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 154 минуты в шести матчах итальянской Серии А, не отметившись голевыми действиями. Также на его счету участие в двух матчах Кубка страны, где хавбек тоже не сумел отличиться.
Контракт Бенасси с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.
Комментарии
- 21 января 2022
-
21:49
-
21:46
-
21:40
-
21:28
-
21:19
-
20:57
-
20:50
-
20:47
-
20:37
-
20:34
-
20:11
-
20:00
-
19:59
-
19:22
-
19:13
-
19:08
-
19:04
-
18:44
-
18:32
-
18:31
-
18:22
-
18:21
-
18:06
-
18:00
-
17:54
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:26
-
17:23
-
17:14
-
17:02
-
16:54
-
16:35
-
16:34
Партнерский контент