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«Эмполи» арендует одноклубника Кокорина

«Эмполи» арендует одноклубника Кокорина
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Полузащитник «Фиорентины» Марко Бенасси в ближайшее время подпишет соглашение с «Эмполи». Стороны близки к заключению арендного соглашения. Об этом сообщает журналист Никола Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что флорентийский клуб в зимнее трансферное окно хочет расстаться с двумя футболистами — Бенасси и российским нападающим Александром Кокориным.

27-летний Бенасси стал игроком «Фиорентины» летом 2017 года, перейдя из «Торино» за € 12 млн. В нынешнем сезоне полузащитник провёл на поле 154 минуты в шести матчах итальянской Серии А, не отметившись голевыми действиями. Также на его счету участие в двух матчах Кубка страны, где хавбек тоже не сумел отличиться.

Контракт Бенасси с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

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