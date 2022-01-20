«Фиорентина» не собирается расторгать контракт с Кокориным по обоюдному согласию

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин не покинет клуб по обоюдному согласию сторон, сообщает Firenze Viola. По информации источника, флорентийский клуб не собирается расставаться с 30-летним россиянином подобным образом, потому что это будет неудачным решением с экономической точки зрения. Команда рассчитывает продать футболиста.



Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.



Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в Серии А и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками. Контракт игрока с итальянским клубом истекает в 2024 году.

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