Тухель: «Челси» должен показать свой лучший футбол в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».



«Результаты в последних матчах были хорошими, и нам нужно сделать всё, чтобы этот матч сложился так же. Мы играем с ними в третий раз за короткий отрезок времени, и это не типичная ситуация, поэтому я думаю, они более или менее знают, что делаем мы, а мы знаем, что делают они, и только от нас зависит, получится у нас добиться результата или нет.



«Тоттенхэм» победил на последних минутах в своем предыдущем матче, а мы обыграли их в двух встречах Кубка лиги. Это придаст нам уверенности во время встречи. Это не вопрос преимущества или философии. Это вопрос отдачи, и мы должны правильно настроиться, чтобы показать свой лучший футбол», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».



Матч 23-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 23 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.