Тухель: «Челси» должен показать свой лучший футбол в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель поделился ожиданиями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур».
«Результаты в последних матчах были хорошими, и нам нужно сделать всё, чтобы этот матч сложился так же. Мы играем с ними в третий раз за короткий отрезок времени, и это не типичная ситуация, поэтому я думаю, они более или менее знают, что делаем мы, а мы знаем, что делают они, и только от нас зависит, получится у нас добиться результата или нет.
«Тоттенхэм» победил на последних минутах в своем предыдущем матче, а мы обыграли их в двух встречах Кубка лиги. Это придаст нам уверенности во время встречи. Это не вопрос преимущества или философии. Это вопрос отдачи, и мы должны правильно настроиться, чтобы показать свой лучший футбол», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».
Матч 23-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 23 января, на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Начало игры — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 23 января 2022
-
10:20
-
09:55
-
09:53
-
09:30
-
09:28
-
09:27
-
08:53
-
08:38
-
08:28
-
08:07
-
04:33
-
04:29
-
04:17
-
04:06
-
03:48
-
03:17
-
03:01
-
02:59
-
02:42
-
02:29
-
02:07
-
01:56
-
01:51
-
01:34
-
01:05
-
00:38
-
00:18
-
00:04
- 22 января 2022
-
23:41
-
23:38
-
23:27
-
23:23
-
23:16
-
23:16
-
23:03