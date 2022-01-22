Тухель: в какой-то момент невакцинированные игроки «Челси» столкнутся с последствиями

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал информацию о том, что на выездной матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лиллем» могут быть не допущены невакцинированные игроки лондонской команды.

«Они знают это, и в какой-то момент невакцинированные члены команды столкнутся с определёнными последствиями. Виноваты ли они, что не вакцинировались? Я не уверен. Я не знаю. Я принял решение за себя, большинство решает вакцинироваться.

Если брать клуб, в случае изоляции команды могут быть серьёзные последствия, например, футболистам не позволят въехать на территорию Франции. Если мы не сможем использовать ключевых игроков, у нас могу быть проблемы. Мы это понимаем», — приводит слова Тухеля пресс-служба «Челси».

Первый матч между «Челси» и «Лиллем» состоится 22 февраля в Лондоне. Ответная игра пройдёт 16 марта.