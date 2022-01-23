«Краснодар» одержал первую победу под руководством Фарке, одолев «Жилину»

«Краснодар» провёл товарищеский матч со словацкой «Жилиной» в рамках первого зимнего сбора. Встреча закончилась победой российской команды со счётом 3:2.



На 19-й минуте голом отметился Гжегож Крыховяк, ему ассистировал Вандерсон. На 25-й минуте счёт удвоил Эдуард Сперцян, голевой пас отдал Эрик Ботхейм.

В конце первого тайма Ян Минарик отыграл один мяч, но на 60-й минуте Александр Черников забил третий гол «Краснодара», ассистировал вновь Ботхейм. На 77-й минуте отличился полузащитник «Жилины» Роланд Гальчик, установив окончательный счёт в матче.

Это первая победа «Краснодара» под руководством нового главного тренера Даниэля Фарке. В первой игре под руководством немца «быки» уступили польской «Легии» — 1:2.