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«Краснодар» одержал первую победу под руководством Фарке, одолев «Жилину»

«Краснодар» одержал первую победу под руководством Фарке, одолев «Жилину»
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«Краснодар» провёл товарищеский матч со словацкой «Жилиной» в рамках первого зимнего сбора. Встреча закончилась победой российской команды со счётом 3:2.

На 19-й минуте голом отметился Гжегож Крыховяк, ему ассистировал Вандерсон. На 25-й минуте счёт удвоил Эдуард Сперцян, голевой пас отдал Эрик Ботхейм.

В конце первого тайма Ян Минарик отыграл один мяч, но на 60-й минуте Александр Черников забил третий гол «Краснодара», ассистировал вновь Ботхейм. На 77-й минуте отличился полузащитник «Жилины» Роланд Гальчик, установив окончательный счёт в матче.

Это первая победа «Краснодара» под руководством нового главного тренера Даниэля Фарке. В первой игре под руководством немца «быки» уступили польской «Легии» — 1:2.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
23 января 2022, воскресенье. 15:00 МСК
Краснодар
Краснодар, Россия
Окончен
3 : 2
Жилина
Жилина, Словакия
1:0 Крыховяк – 19'   2:0 Сперцян – 25'   2:1 Минарик – 37'   3:1 Черников – 60'   3:2 Гальчик – 77'
Комментарии
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