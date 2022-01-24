«Два суперталанта с большим будущим». Смолов – о Захаряне и Тюкавине

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высоко оценил футбольные способности молодых звёзд московского клуба – Константина Тюкавина и Арсена Захаряна.

«В первую очередь отмечу Костю Тюкавина и Арсена Захаряна, которых я видел в сборной, и мне было очень интересно на них посмотреть. Я всем говорил, что это два суперталантливых парня, у которых большое будущее. Сейчас нахожусь рядом с ними и стараюсь им во всём помогать. В принципе сейчас их поколение по-другому относится к футболу. У них другие интересы. Это связано, в частности, с появлением большого количества соцсетей, на которых они растут.

Пользуюсь ли я соцсетями? Честно говоря, не очень. Конечно, захожу, но что-то выставлять напоказ не люблю. Веду, по сути, только «Инстаграм», но не скажу, что активно. В последнее время поднадоело», — приводит слова Смолова официальный сайт «Динамо».

31-летний Смолов перешёл в московский клуб из «Локомотива» 12 января 2022 года за € 120 тыс. Ранее Смолов уже выступал за «Динамо» с 2007 по 2015 год, проведя за команду 77 матчей, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

После «Динамо» Смолов выступал за «Краснодар», а с лета 2018 года играл в составе «Локомотива», за который в нынешнем сезоне провёл 15 матчей Российской Премьер-Лиги и забил семь голов.