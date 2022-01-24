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Атака дрона. Разбор 23-го тура АПЛ

Атака дрона. Разбор 23-го тура АПЛ
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 23-й тур АПЛ сезона 2021/22. Великолепный гол Зиеша принес «Челси» победу над «Тоттенхэмом». «Ливерпуль» не без проблем обыграл «Кристал Пэлас». «Манчестер Сити» потерял очки с «Саутгемптоном». «Манчестер Юнайтед» на последней минуте вырвал победу у «Вест Хэма», а «Арсенал» поделил очки с «Бернли».

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Подкаст о людях, которые изменили АПЛ

Кирилл разбирает главные матчи уикенда на своем канале

Гриша показал, как Клопп угощает болельщиков пивом, в своем телеграме

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Таймкоды:
0:00 – Привет, дрон!
0:50 – У «Тоттенхэма» все-таки был план
11:29 – Вот теперь Зиеш празднует свой гол
20:27 – Тренерская победа Рангника?
31:51 – Что делать с Роналду?
38:50 – «Сити» как бы вернул интригу в АПЛ
50:42 – «Арсенал» не забивает в четвёртом матче подряд. Как так? 1:03:21 – «Ливерпуль» не заметил Кубок Афирики (+странный пенальти) 1:19:47 – Динь – дон

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