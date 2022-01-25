Лидер фанатов тульского «Арсенала»: я против Fan ID, как и все

Лидер фанатского движения тульского «Арсенала» Сергей Горбачёв прокомментировал введение Fan ID.

«Пока позиции нет. Все по-своему выражают позицию. У нас пока пауза. Не могу вас сказать, когда конкретно появится решение, но какое-то решение ждать. До начала сезона. Лично моя позиция? Я против, как и все», — цитируют Сергея «Тульские новости».

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях. Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.