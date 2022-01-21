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Матыцин: Минспорт проведет разъяснительную работу с футбольными фанатами по Fan ID

Матыцин: Минспорт проведет разъяснительную работу с футбольными фанатами по Fan ID
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Министр спорта России Олег Матыцин сообщил, что спортивное ведомство будет проводить информационно-разъяснительную работу с футбольными болельщиками о важности Fan ID.

«Мы будем обязательно делать все необходимое, чтобы правильно информировать, будем проводить информационно-разъяснительную работу. И при необходимости встречаться с объединениями болельщиков», — цитирует Матыцина ТАСС.

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что в 2021-2022 годах на внедрение этой системы из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

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Источник: фанаты «Спартака» приняли единое решение о бойкоте матчей команды
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