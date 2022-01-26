Агент: Дибала уйдёт из «Ювентуса» в «Интер». Вот увидите!

Итальянский агент Фульвио Валькареджи сделал удивительное предсказание, заявив, что 28-летний аргентинский нападающий Пауло Дибала уже решил покинуть «Ювентус» в качестве свободного агента и присоединиться к «Интеру».
«Пауло перейдёт в «Интер», вот увидите. Его отношения с руководством «Ювентуса» окончательно испорчены. Всё готово для его перехода в «Интер». Это будет отличный ход для нерадзурри», — цитирует Валькареджи Football Italia.
Издание отмечает, что это уже не первый случай, когда Дибала связан с «Интером», где он воссоединится с генеральным директором Джузеппе Мароттой, человеком, который первоначально подписал его в «Ювентус» из «Палермо» в 2015 году за € 41 млн.
28-летний Дибала в 23 матчах нынешнего сезона отметился 11 голами и 4 голевыми передачами. Контракт аргентинского футболиста с итальянским клубом истекает в конце нынешнего сезона.
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