«Надо отделять юмор от пошлятины». Минспорта Дагестана об интервью с президентом «Кизляра»

Министерство по физической культуре и спорту Дагестана выпустило заявление по поводу резонансного интервью с Шамилем Магомедовым, играющим президентом команды «Кизляр», выступающей в ЛФЛ Дагестана.
Команда Магомедова, доминируя по ходу встречи, сыграла вничью с клубом «Пенджаб» (4:4), что вывело из себя наставника «Кизляра».
«Министерство по физической культуре и спорту РД, Федерация футбола Республики Дагестан информируют общественность о том, что не имеют никакого отношения к турнирам Любительской футбольной лиги, и настоятельно рекомендуют организаторам этих соревнований объяснить своим командам и их руководителям элементарные правила поведения в обществе, а сотрудникам пресс-службы лиги рассказать, что можно публиковать в СМИ, а что нет. Научиться отделять юмор от обычной пошлятины.
Напоминаем, организаторы этих соревнований несут полную ответственность за поведение своих футболистов, тренеров и сотрудников лиги. Считаем, что лига должна публично извиниться за опубликованное интервью с тренером Шамилем Магомедовым и предпринять все необходимые меры, чтобы подобное видео больше не публиковалось в СМИ», – сказано в заявлении, опубликованном в «Инстаграме».
Дагестанский тренер дал эмоциональное послематчевое интервью:
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