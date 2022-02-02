Ребров: у Селихова есть внутренняя чуйка на пенальти. Этому не научиться — врождённое

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о вратаре клуба Александре Селихове.



«Футбол жестокий. Могу сейчас сказать пламенную речь, а завтра Селихов, не дай бог, провалится. Я просто рад за него. Самое главное, что он приносит пользу «Спартаку». Его поддерживал весь клуб, я тоже: где-то словом, где-то шуткой, где-то просто хлопком по плечу. Но это его заслуга, что смог пройти тяжелейший период. Понятно, что с каждой травмой Саше было всё сложнее, но ведь выдержал.



Он должен был сам это испытать. Селя очень упрямый. Он и подо мной сидел какое-то время, но было видно, что парень очень старательный и не сдастся. Я был уверен, что Саша не сломается. Когда он сломал палец в последний момент, уже после предсезонки – это было особенно непросто. Но спустя месяц после последнего повреждения я понял, что он вернулся.



У Сели очень сильное чувство на пенальти. У меня такого никогда не было. Я, конечно, отбивал, но мне было тяжело. У него же есть внутренняя чуйка. Это врождённое, такому нельзя научиться. Интуиция решает почти всё. В матче с «Легией» я вообще не мог поверить, что такое возможно. Я думал: «Всё, попали». Слишком невероятная ситуация. Эта секунда могла перевернуть вообще всё. После сейва Саши я постоял секунд 5-10, когда толпа понеслась, а потом всё осознал», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.