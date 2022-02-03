Алип — первый игрок из Казахстана с 2004 года, забивший за «Зенит»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип, находящийся на просмотре в «Зените», забил гол за российскую команду в товарищеском матче с датским «Мидтьюлланном».
22-летний защитник замкнул подачу с углового и открыл счёт в матче. Этот гол стал для него первым в составе клуба из Санкт-Петербурга. Алип стал первым казахстанским игроком «Зенита» с 2004 года, кому удалось забить гол в составе сине-бело-голубых. Последним казахстанским футболистом, забивавшим за «Зенит» до этого, был Евгений Тарасов.
Алип — воспитанник «Кайрата». Он продолжает принадлежать казахстанской команде, но находится в составе коллектива Сергея Семака на просмотре с первого сбора.
В нынешнем сезоне Алип в 13 матчах во всех турнирах забил гол. Его контракт с «Кайратом» истекает в конце 2023 года, портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в € 1,7 млн.
Ближайший официальный матч команда Семака проведёт 17 февраля в рамках 1/16 финала Лиги Европы с испанским «Бетисом» дома.
- 3 февраля 2022
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