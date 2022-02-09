«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 9 февраля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Встреча 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брентфорд».
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Эндрю Мэдли.
«Манчестер Сити» набрал 57 очков в 23 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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