«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:45

Сегодня, 9 февраля, состоится матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд». Встреча 24-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)» в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Брентфорд».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Даррен Ингланд. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Тим Вуд. В роли резервного рефери выступит Эндрю Мэдли.



«Манчестер Сити» набрал 57 очков в 23 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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