Глава Федерации футбола Франции назвал поступок Зума идиотским и жестоким

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре прокомментировал скандал вокруг защитника французской сборной и английского «Вест Хэма» Курта Зума.
Ранее в сеть попало видео, где 27-летний футболист бьёт свою кошку.
«Это, конечно, шокирующий акт жестокого обращения. Этот неоправданный акт насилия, который является идиотским и жестоким, кажется ещё более удивительным, учитывая, что я никогда не слышал ничего плохого о Курте Зума. Наоборот, он парень, который славится уважительным и позитивным настроем.
Между тем отмечу, что он извинился. Надеюсь, что он усвоил урок, и я думаю, что это так», — цитирует Ноэля Ле Гре RMC Sport.
Ранее Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) забрало кошек у Зума и доставило их на осмотр к ветеринару. Животные останутся под опекой благотворительной организации, пока продолжается расследование. RSPCA также подало жалобу в суд. «Вест Хэм» оштрафовал Зума на £ 250 тыс.
- 9 февраля 2022
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