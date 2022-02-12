«Брентфорд» — «Кристал Пэлас»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 18:00

Сегодня, 12 февраля, состоится матч «Брентфорд» — «Кристал Пэлас». Встреча 25-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» в Брентфорде. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Брентфорд» — «Кристал Пэлас».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Саймон Хупер. Ему будут помогать ассистенты Саймон Лонг и Дерек Итон. Резервный рефери – Роберт Джонс.



«Кристал Пэлас» набрал 25 очков в 23 матчах и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» (23) находится на 14-м месте в таблице. Лидером соревнований и действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити», набравший 60 очков в 24 встречах.