Тренер «Спортинга» Аморим: верю, что шанс на выход в четвертьфинал ЛЧ у нас есть
Поделиться
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдёт в Лиссабоне 15 февраля.
«Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что всё возможно.
Мы можем изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры «Сити», мы поняли, что не сможем закрыть всё свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем», — цитирует Аморима сайт УЕФА.
Комментарии
- 15 февраля 2022
-
00:58
-
00:50
-
00:40
-
00:34
-
00:33
-
00:16
-
00:10
-
00:02
- 14 февраля 2022
-
23:52
-
23:45
-
23:25
-
23:23
-
23:09
-
22:45
-
22:43
-
22:32
-
22:23
-
22:22
-
21:57
-
21:55
-
21:42
-
21:28
-
21:24
-
21:10
-
21:05
-
20:45
-
20:41
-
20:14
-
20:12
-
20:02
-
19:53
-
19:30
-
19:24
-
19:13
-
19:03
Партнерский контент