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Тренер «Спортинга» Аморим: верю, что шанс на выход в четвертьфинал ЛЧ у нас есть

Тренер «Спортинга» Аморим: верю, что шанс на выход в четвертьфинал ЛЧ у нас есть
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Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим поделился ожиданиями от противостояния с «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая игра пройдёт в Лиссабоне 15 февраля.

«Мне очень нравятся мои футболисты, но я остаюсь реалистом. Я верю, что шанс на выход в четвертьфинал у нас есть. Мы должны в это верить. Моя команда меня не раз удивляла, она совершила немало сюрпризов. Так что я верю, что всё возможно.

Мы можем изменить тактику. Многие ребята могут сыграть на разных позициях. Изучая манеру игры «Сити», мы поняли, что не сможем закрыть всё свободное пространство — слишком быстро и много двигается наш соперник. Так что будем пытаться играть в свой футбол. Своему стилю изменять точно не станем», — цитирует Аморима сайт УЕФА.

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